فنانون أعادوا أهم ذكريات ومحطات حياتهم.. تعرف عليهم

منذ فترة قصيرة وجدنا بعض الفنانين استعرضوا أهم ذكريات ومحطات حياتهم الفنية ووصفوها بأسعد لحظات حياتهم تعرف عليهم.



عمرو سعد

أثار الفنان عمرو سعد حالة من الجدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام؛ بعد نشره صورة من فيلمه "دكان شحاتة" الذى عُرض منذ 10 سنوات.



وقال الفنان عمرو سعد "يومها طلبت من المخرج اني اركز لوحدي تماما وهو في نفس الوقت بدأ يحضر المشهد وطلب من الجميع الهدوء .. أخدت ساعة تقريبا لغاية ما هزيت راسي اني جاهز واتحركت ناحية مكان التصوير وفجأة وانا في الطريق شوفت الدكان المقفول لقيت نفسي باتحرك زي المسحور ناحيته المخرج خالد يوسف فهم بسرعة ان في حاجة هاتحصل وقرب ناحيتي وبص بهدوء وقاللي عاوز ايه؟!".



وأضاف الفنان عمرو سعد "شاورت علي الدكان المقفول ورغم انه كان جاهز لمشهد في مكان تاني الا انه جري بسرعة وحرك كل

اللوكيشن والإضاءة ناحيتي وصرخ للكاميرا تدور بسرعة وصور فعلا المشهد ده النهاردة عدي عشر سنين علي اليوم ده وطول الوقت الناس بتفكرني بالمشهد ده وكأنه خرج من ذاكرتي لذاكرتهم هما وهو ده اللي طول الوقت باتمناه وبادعي ربنا اني اعمل حاجة تعيش ويفتكرها الناس بعد ما أكون مشيت او توصل بصدق دعواتكم اني اعرف اعمل ده والمشاهد اللي تعبت فيها تكون جزء من الذاكرة مش تبقي لحظة وخلاص".



وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يعيد تراث مصر من 20 عاما وهو عبارة عن فانوس رمضان قديما وشكل جهاز الراديو قديما واشكال النقود قديما.



وعلقت وفاء عامر علي الفيديو قائلة : "الله علي زمان وايام زمان الفيديو دا رجعني 20 سنه ورا".



ليلي علوي

نشرت الفنانة ليلى علوى صورا من مسلسل "حديث الصباح والمساء" والذى مر على عرضه الأول 18 عاما وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وقالت ليلى علوى: "أوقات الفنان بيعمل عمل بيكون مقتنع بيه وحابه وكل حاجة .. لكن طعم الإحساس والحب والتقدير ده بيختلف تمامًا بعد العرض على الجمهور وبيختلف أكتر بعد سنين كتير بيحس فيها الفنان بالفخر والسعادة كان جزء من عمل كبير وقيّم زي ده عن رواية لواحد من أهم كتاب العرب العظيم نجيب محفوظ وسيناريو متقن واستثنائي لأستاذ محسن زاي".



وأضافت ليلى علوى قائلة: "ده هو بالظبط اللي بيحصل لي وباحس بيه مع كل إعادة وإعجاب وإشادة بمسلسل "حديث الصباح والمساء" وشخصية "هدى هانم العطار" اللي أصبحت واحدة من أقرب شخصياتي وأعمالي لقلبي".



فريق واما

فريق واما مكون من 4 نجوم أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي ظهر في عام 2003 من خلال طرح أول ألبوم غنائي لهم وأثار الجدل بين الناس ونال إعجاب الجمهور واكتسبوا شهرة وقاعدة جماهيرية ضخمة.



ثم عادوا مرة ثانية بالألبوم الثاني لهم وهو بعنوان "يا غالي عليا" تم طرحه في عام 2005 بعد ذلك لقد غابوا عن الساحة الفنية تجاوزت الخمس سنوات وفاجأوا الجمهور بعودتهم في عام 2010 بألبوم غنائي بعنوان "رايحه جايه".



من بعد عام 2010 ظن الجمهور بأنهم انفصلوا لعدة أسباب علي سبيل المثال خلافات شخصية أو بحكم انشغالهم في الأعمال الأخرى وبالفعل لقد انفصل الفريق عن بعضو وبدء كل عضو فيه يتجه لعمل فني بمفرده وعلي سبيل المثال قدم أحمد فهمي أكثر من عمل درامي منهم مسلسل "لأعلي سعر" بمشاركة نيلي كريم وتم عرضه في رمضان 2018 ومسلسل بعنوان "الشريط الأحمر" تم عرضه في عام 2018.



نادر حمدي الذي أصبح من أهم موزعين الموسيقي في مصر حيث تعاون مع عمالقة الفن مثل "عمرو دياب" و "رامي جمال" و "رامي صبري".



أحمد الشامي الذي شارك في عدة أعمال درامية منهم مسلسل بعنوان "كلمة سر" تم عرضه في عام 2016.



محمد نور الذي قدم أكثر من ألبوم غنائي بمفرده وكان آخرها ألبوم بعنوان "مسا مسا" تم طرحه في عام 2018.



وفي العام الجاري فاجأ الفريق بعودته مجددا بألبوم غنائي بعنوان "الصيف ابتدا" من إنتاج شركة نجوم ريكورد وتم طرح معظم أغانيه منها "علي فكره و بتحبي نفسك و شمس بحر و كترت حكايتي" ونال إعجاب الجمهور وحقق نجاحا كبيرا وسط الألبومات الأخرى.