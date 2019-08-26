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أخبار العالم

مش هاييجي.. ترامب يتراجع عن دعوة بوتين لقمة السبع القادمة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:06 م
بوتين وترامب
بوتين وترامب
أحمد سيف الدين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يرغب في دعوة بوتين لحضور قمة G7 في العام القادم لكنه قد لا يأتي لأن ذلك قد يكون صعبا عليه.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات الإعلامية منتقدة سعي ترامب إلي إعادة روسيا للمجموعة بعد الانتهاكات التي قامت بها في حق شبه جزيرة القرم.

كان الرئيس الفرنسي أوضح خلال اللقاء أن الولايات المتحدة ستستضيف القمة العام المقبل وتركوا شأن دعوة بوتين للدولة المضيفة دون إبداء رغبة أو اعتراض.

وظهرت مخاوف من أن يحاول ترامب تعكير صفو القمة القادمة بدعوة بوتين الذي يعترض على مشاركته باقي قادة الدول.

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