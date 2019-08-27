طلب إحاطة لرئيس الوزراء لسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية فى القرى

قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من الأحوزة العمرانية فى القرى.



وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان الانتهاء من الاحوزة العمرانية فى القرى يساهم فى حماية الأراضى الزراعية من التعدى عليها ، مطالبا بسرعة حل هذه المشكلة ، خاصه فى ظل إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

