بني سويف يجمع بيانات مشجعيه لاستخراج بطاقات لحضور المباريات

بدأ مسئولو نادي بني سويف برئاسة على محمد سليم، جمع بيانات مشجعي الفريق والأوراق الخاصة بهم، تمهيدا لاستخراج بطاقات مشجعين لهم للتمكن من حضور مباريات الممتاز "ب" خلال الموسم الجديد.



وقال محمد الواضح عضو إدارة بني سويف إن الإدارة ستتولى التنسيق مع مديرية أمن بني سويف وتسليمها كشوف بيانات الجماهير لمراجعتها والموافقة على حضورهم المباريات، تمهيدا لقيام النادي باستخراج بطاقات لهم كمشجعين للنادي.



ويسعى مجلس إدارة نادي بني سويف لتسهيل ملف حضور المباريات على جماهيره قبل بدء الموسم الجديد، وذلك بالتنسيق مع بعض المشجعين للانتهاء من هذا الملف واستخراج بطاقات المشجعين لدخول المباريات.