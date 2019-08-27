برلمانى يطالب باستئصال الخلايا الإرهابية من المراكز القيادية وحرمانهم من اعتلاء أى مناصب

قال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس السيسى استطاع بعد ثورة 30 يونيو ان يجعل مصر تنتهج إصلاح سياسى واجتماعى يضعها على الطريق الصحيح.





وأشار عبد الستار فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" إلى وجود مجموعة من العراقيل التى كانت معوقة لهذه الإصلاحات ، مما يستلزم التغلب عليها من خلال استئصال كل الخلايا الارهابية أصحاب الفكر المتطرف التى تنتمى لجماعة الإخوان الموجودة فى المواقع المتميزة فى كل الوزارات.





وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن هذه الخلايا الإرهابية تعيق التقدم فى البلد ، وتعتبر مثل السرطان ، مشيرا إلى أن هذه الجماعة الإرهابية تريد أن تعود لتحكم مصر بنظام الفاشية الدينية.





وطالب بضرورة استئصال هذه الخلايا الإرهابية من المراكز القيادية وحرمانهم من أعتلاء أى مناصب قيادية ، حتى يتمكن الرئيس السيسى من النهوض بالبلد فكريا خلال الفترة المقبلة.





وكانت قد طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير التعليم العالي، بضرورة أستغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين للجماعة الإرهابية.





وأشارت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر أخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.



