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رياضة

يمتلك مهارات أخرى .. الزمالك يشيد بـ حارسه الجديد محمد عواد.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:00 م
محمد عواد
محمد عواد
ياسمين تيسير
وجه نادي الزمالك رسالة لحارسه محمد عواد المنضم حديثا للفريق قادما من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ محمد عواد و هو يلعب الكرة وعلق: "يبدو أن حارسنا محمد عواد يمتَلك مهارات أخرى".

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في الحصول على خدمات اللاعب محمود عبد العاطي "دونجا، وأحمد مدبولي في صفقة تبادلية مع نادي الزمالك مقابل انتقال محمد عواد حارس المرمى إلى الفارس الأبيض .

ووقع دونجا على عقود انضمامه لفريق الإسماعيلي لمدة 3 مواسم كاملة، بينما جاء عقد مدبولى لـ4 مواسم إضافة لحصول الإسماعيلي على مبلغ 35 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات عواد.

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن ضم 10 صفقات هم محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى، المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ، محمد عبد الشافي، إسلام جابر، كريم بامبو، مع قرار بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد للفريق من جديد.

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