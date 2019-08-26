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أخبار العالم

الطيران العراقي يتصدى لهجوم جديد من طائرة مسيرة فوق نينوي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:03 م
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
أحمد سيف الدين
أكد قيادة عمليات "الحشد الشعبي" اليوم الاثنين، أنهم يتعاملون مع هجوم جوي جديد بطائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها في نينوي.

ووفقا لما نشرته شعبة الإعلام التابعة لقوات الحشد الشعبي، أكدت الاستخبارات التابعة أنها رصدت طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراتها.

وأكدت الإستخبارات أن الطائرة ليست عراقية، وتم التعامل معها عن طريق سلاح الجو التابع للحشد.

ونجحت الطائرة المسيرة في الانسحاب تحت سيل من النيران الكثيف الذي أطلقته عليه طائرات الحشد الشعبي.

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