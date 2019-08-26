اف سي مصر يتعاقد مع مدافع سموحة

نجح فريق اف سي مصر في الحصول على خدمات محمد منصور، مدافع فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



واستغنى فريق سموحة عن مدافعه محمد منصور، بعد قرار من المدير الفني حسام حسن، وهو ما استغله اسامة نبيه المدير الفني لاف سي مصر.



ويبحث أسامة نبيه، المدير الفني لفريق إف سي مصر، عن عناصر مميزة تمتلك خبرات كبيرة، من أجل بناء فريق قوي يستطيع الظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز.



ويعتبر محمد منصور، ثاني صفقة يبرمها إف سي مصر من سموحة، وذلك بعد ضم إسلام صالح، بعد استغناء النادي السكندري عن خدماته.