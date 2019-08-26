شاهد.. لحظة تحطم مقاتلة إسبانية في البحر

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تحطم مقاتلة اليوم، الإثنين، في البحر أثناء تنفيذها تحليقًا تدريبيًا قبالة سواحل البلاد الجنوبية الشرقية، ما أودى بحياة طيارها.





وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان، العثور على جثة في البحر يعتقد أنها لطيار المقاتلة المنكوبة من طراز C-101 محلية الصنع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.





وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان سابق، أن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة، إلا أنه لم ينجُ عقب ارتطامه بالمياه.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم المقاتلة قبالة ساحل "لا مانجا" السياحي.



