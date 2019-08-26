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ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى 67 قتيلا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:10 م
سيول السودان
سيول السودان
أ ش أ
ارتفع عدد ضحايا السيول في السودان إلى 67 قتيلا، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض الولايات.

وقال اللواء أبوبكر سيد أحمد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشرطة السودانية، في تصريح له اليوم ، إن آخر الاحصائيات لدى الإدارة عن خسائر السيول تشير إلى وفاة 67 شخصا واصابة 61 آخرين جراء انهيار منازل أو الصعق الكهربائي.

وأوضح أن 16 ولاية من ضمن 18 ولاية في السودان تأثرت بالأمطار التي فاقت هذا العام المعدلات المعتادة..لافتا إلى أن 23 ألف منزل انهارت جراء السيول.

وقال اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض إلى الجنوب من الخرطوم المكلف: "إن هناك أسطولا من الطائرات لإيصال المعونات إلى المناطق المتأثرة بالسيول، في الولاية".

وأضاف: "أن الأوضاع صعبة جدا، والجهد متواصل لرفع المعاناة عن المتضررين وما يزيد تعقيد الموقف صعوبة إيصال المعونات، إذ لم يعد هناك أي وسيلة لذلك إلا عبر الطيران، بعدما أغلقت السيول كل الطرق البرية".


وتوقعت وحدة الإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة اليوم في عدة ولايات ؛ مما قد يتسبب في جريان عال للمياه في الأودية والمخرات..مناشدة المواطنين توخي الحذر.

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