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أخبار العالم

تطور جديد.. ترامب مستعد للقاء الرئيس الإيراني

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:10 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن استعداده لقاء نظيره الايراني حسن روحاني، إذا ما توافرت الظروف الملائمة.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش أعمال قمة مجموعة الـ٧ التي تختتم أعمالها اليوم في مدينة بياريتز الفرنسية، إن الوقت لم يكن قد حان بعد لمقابلة وزير الخارجية الإيراني الموجود حاليا في بياريتز والذي التقى الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته.

وأوضح ترامب أن ايران قد تغيرت وأصبحت راعية للإرهاب في العالم وتدعم الإرهاب في ١٨ نقطة من نقاط النزاع في المنطقة، وقد سبق وأعطينا إيران فرصة لتتراجع عن موقفها.

وأكد ترامب أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام الحاكم في ايران ولكن لا يجب السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

ووصف ترامب الاتفاق النووي المبرم مع ايران بأنه كان مضحكا حيث يعطيها امتيازات تقدر بـ١٥٠مليار دولار دون الحصول منها على شيء في المقابل.

وبالنسبة للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، قال ترامب إن بكين قالت انها تريد ايجاد حل هادئ للنزاع التجاري مع أمريكا والعودة الى الوضع الايجابي، مشيرا الى ان البضائع الصينية الواردة الى الولايات المتحدة لا تراعي ولا تحترم قواعد المنافسة العادلة.

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