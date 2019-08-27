طلب إحاطة لوزارة الإسكان لسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى ملوى بالمنيا

قال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الإسكان خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.





وطالب عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة الإسكان بسرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى التى لم يتم استكمالها حتى الان فى دائرة ملوى بمحافظة المنيا.





وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



