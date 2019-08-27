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برلمان

طلب إحاطة لوزارة الإسكان لسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى ملوى بالمنيا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:01 ص
الصرف الصحى
الصرف الصحى
معتز الخصوصى
قال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الإسكان خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.

وطالب عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة الإسكان بسرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى التى لم يتم استكمالها حتى الان فى دائرة ملوى بمحافظة المنيا.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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