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رياضة

شهاب محمد يحصد ذهبية رمي القرص في الألعاب الأفريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:15 م
شهاب محمد
شهاب محمد
عمرو الحلوانى
نجح شهاب محمد لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى في إضافة ميدالية ذهبية للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

نجح لاعب مصر في الحصول على ذهبية منافسات رمي القرص بعدما وصل لمسافة ٥٩:٢٣ مترا، ليتوج بالذهبية والمركز الأول.

تعتبر الميدالية الذهبية هي الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب.

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