ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صراع مميت بين أضخم وأشرس تمساحين في أستراليا .. شاهد المعركة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:48 م
معركة بين تمساحين
معركة بين تمساحين
دخل اثنان من أكبر التماسيح في أستراليا وأكثرها وحشية في معركة شرسة على بعد أمتار من سائحين ظهروا مذعورين مما يحدث.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" وقعت المعركة العنيفة لـ التمساحين الذين يصل طولهما إلى 5 أمتار على نهر أديلايد، في الإقليم الشمالي لأستراليا، يوم الجمعة الماضي.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن مجموعة من السائحين كانوا يبحرون عبر قارب لمشاهدة معالم الحياة البرية، ولكن توقفت الجولة السياحية بعد ظهور الوحشين وهما يتصارعان في النهار.

وأوضح فيديو سجله السائحين المرعوبين التمساحين المفترسين وهما يدخلان في صراع مميت، لينهش أحد التماسيح الآخر في معركة دموية أدخلت الرعب في نفوس السائحين المبحرين في النهر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. فيل غاضب يهاجم سائحين داخل سيارة جيب

صراع مرعب.. كلبان شرسان يدخلان في معركة عنيفة داخل متجر.. فيديو

صراع التماسيح.. معركة عنيفة داخل نهر دينتري الأسترالية

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

أداء بطولى.. منتخب مصر لكرة اليد يحقق ريمونتادا قوية أمام نيجيريا

حتى محمد صلاح تردد في مساعدته.. موقع يوناني يكشف موقف عمرو وردة الحرج

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019.. محمد عواد يستعرض مهاراته.. ومفاجأة في استديوهات قناة القلعة البيضاء.. طارق يحيى يكشف كواليس توليه قيادة الفريق

كشف تفاصيل العثور على فتاة سعودية بعد 12 يوما من اختطافها في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا