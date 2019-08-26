صراع مميت بين أضخم وأشرس تمساحين في أستراليا .. شاهد المعركة

دخل اثنان من أكبر التماسيح في أستراليا وأكثرها وحشية في معركة شرسة على بعد أمتار من سائحين ظهروا مذعورين مما يحدث.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" وقعت المعركة العنيفة لـ التمساحين الذين يصل طولهما إلى 5 أمتار على نهر أديلايد، في الإقليم الشمالي لأستراليا، يوم الجمعة الماضي.



وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن مجموعة من السائحين كانوا يبحرون عبر قارب لمشاهدة معالم الحياة البرية، ولكن توقفت الجولة السياحية بعد ظهور الوحشين وهما يتصارعان في النهار.



وأوضح فيديو سجله السائحين المرعوبين التمساحين المفترسين وهما يدخلان في صراع مميت، لينهش أحد التماسيح الآخر في معركة دموية أدخلت الرعب في نفوس السائحين المبحرين في النهر.



