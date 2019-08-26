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مولد سيدى العريان.. أمريكي يتسلق عمود إنارة دون ملابس..صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:36 م
صدى البلد
كريم جمال
نجحت قوات الشرطة بولاية كولورادو الأمريكية، فى إقناع رجل عار اعتلى عمود كهرباء بالنزول عندما ظل لعدة ساعات بدون أى ملابس.

تعود التفاصيل عندما قرر الرجل البالغ من العمر 29 عامًا صعود العمود البالغ ارتفاعه 45 مترًا الواقع داخل محطة توليد الطاقة حتى توسل له الأهالي للنزول عن العمود ولكن دون جدوى، فكان القرار بإبلاغ الشرطة.

وبالفعل استجابت شرطة بويبلو للنداء وجاءت للمحطة فى الرابعة فجرًا لتجد شابًا عاريًا صرخ بدون أى مبرر، فكان القرار باستدعاء المفاوضين للمكان لإقناع الرجل بالنزول.

وبعد إقناع الرجل بمساعدة رجال الإطفاء، تم نقله فورًا للمستشفى لتلقى العلاج بينما لم تفصح السلطات عن هويته حتى هذه اللحظة.

وكشفت التحقيقات أن الرجل يعانى من إدمان المخدرات كما فوجىء أن ابنه وصل إلى كولورادو بدون علمه.


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