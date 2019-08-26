معارض لمستلزمات المدارس بمحافظة مطروح بتخفيضات حتى 25%

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بسرعة إقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس من كتب وأدوات مكتبية وغيرها استعدادا للعام الدراسى القادم للتخفيف من أعباء المواطنين والتيسير عليهم .



وأوضح المهندس السيد ابو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح إلى أنه سيتم تنظيم معرض للمستلزمات المدرسية بكل مدينة مع التنسيق لإقامة معرضين كبيرين بمدينة مرسى مطروح العاصمة، فى أول شهر سبتمبر المقبل بتخفيضات تصل من 20 إلى 25% للكراسات والأدوات المدرسية و10 % للكتب الخارجية.



وأشار مدير عام مديرية التموين بمطروح، إلى أنه سيتم الإعلان عن موقع المعرضين لتسهيل وصول المواطنين إليهما.