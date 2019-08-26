ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 1.212 مليار يورو خلال 5 أشهر

أعلن جهاز التمثيل التجاري، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% لتبلغ 1.212 مليار يورو مقابل 823.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار تقرير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، الذي أعده مكتب التمثيل التجاري بباريس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 334.2 مليون يورو خلال "يناير- مايو" 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة المثيلة من العام السابق أي بنسبة نمو 15.6%.



وأضاف أن هناك زيادة في حجم واردات مصر من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 لتسجل 785.5 مليون يورو مقارنة بنحو 534.5 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2018.



وأوضح أن القمح يعد أحد أهم السلع التي تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 والذي بلغت قيمة الواردات منه نحو 106.4 مليون يورو، يليه الأدوية بقيمة 43.4 مليون يورو، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تزيد عن 4.5 مليار يورو في عدد من القطاعات الصناعية، التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء وصناعات السيارات والأدوية، والبنوك والاتصالات واللوجستيات.



وذكر التقرير أن هناك نحو 160 شركة فرنسية تعمل في مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص، ومن أبرز هذه الشركات "توتال" لتوزيع المنتجات البترولية، "لافارج هولسيم" في مجال الأسمنت، "أورنج"، "بنك كريدي أجريكول"، شركة "أكسا" للتأمين، "لوريال"، "سانوفي"، "كارفور"، "أكور"، "لاكتاليس".



ولفت التقرير إلى أنه من أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في دعمها بمصر الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة "المرحلتين الثانية والثالثة"، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.



كما تشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.