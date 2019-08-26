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محافظات

محافظ مطروح يبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:34 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
ايمن محمود
عقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح اجتماعا للوقوف على الاستعادات النهائية للعام الدراسى القادم 2019/2020 بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم وكافة المديريات والادارات المعنية بالمحافظة .

طالب محافظ مطروح رؤساء المدن بالتعاون مع الادارات التعليمية لانهاء كافة الاستعدادات بالمدارس، من خلال مراجعة توافر الاثاث والمقاعد للطلاب ، وصلاحية المبانى والابواب والنوافذ مع اشراف الابنية التعليمة على صيانة كافة المدارس والاطمئنان على وانتهائها قبل الدراسة بوقت كاف.

شدد محافظ مطروح على مراجعة نظافة وتطهير خزانات المياه الارضية والعلوية بالمدارس.

كما طالب محافظ مطروح بعمل ملاحظات على كل مدرسة بالمحافظة ومتابعته شخصيا لحالاتها مع تأكيد توافر كافة الدعم للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.

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