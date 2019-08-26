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مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:10 م
صدى البلد
نادر غازى:
وَقَّع وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، مذكرة تفاهم تجمع وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة الذي يقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة كونها جزءًا من الموروث الثقافي السعودي لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي عن تشرف الاتحاد السعودي للهجن بخدمة ضيوف الرحمن من خلال عدد من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق بنود رؤية المملكة 2030 التي يعمل الجميع علي تحقيها.

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