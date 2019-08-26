المشروعات القومية وأثرها على التنمية.. ندوة لقادة شباب جامعات الصعيد

حاضر الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، في ثاني أيام المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد والمقام بجامعة المنيا بمشاركة طلاب جامعات أسيوط، وسوهاج، والفيوم، وبني سويف ندوة بعنوان "المشروعات القومية الكبري وأثرها علي التنمية" بهدف رفع الوعي بالقضايا القومية والاجتماعية والاقتصادية والجانب المعرفي والتثقيفي وقيم الانتماء لقيادات شباب جامعات الصعيد، بالإضافة إلى التعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، وتبني الأفكار التى تساهم فى تحقيق خدمة الوطن.



وأوضح د."عبد النبي" أن المشروعات القومية الكبري هي قاطرة التنمية والتطوير وطريق مصر نحو المستقبل، وتضعها الدولة في أولوياتها نظرًا لأهميتها وأثرها علي المواطن، وفي مقدمة هذه المشروعات مشروع قناة السويس الجديدة، والمشروع القومي لمحور قناة السويس، والمشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف فدان، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة، وشرق بورسعيد، ومشروع المثلث الذهبي لإقليم قنا وسفاجا والقصير، والإسماعيلية الجديدة، ومشروع تنمية محافظات الصعيد، والعلمين الجديدة، والمدن المتكاملة بهضبة الجلالة، والمشروع القومي للطرق، والمشروع القومي لتنمية سيناء والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي والمشروع القومي للكهرباء، والتي تستهدف جميعها المواطن بشكل مباشر وغير مباشر في مختلف أرجاء البلاد.



وأشار "عبد النبي" إلي أن هذه المشروعات تشكل الأساس المتين لانطلاقة تنموية ترسي قواعد العدالة الاجتماعية، وتقلص نسب الفقر والبطالة، وتبعث الأمل لكل مواطن لغد أفضل ولحياة كريمة، وتحقيق التنمية الشاملة للأجيال القادمة.



وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قامت باطلاق العديد من الزيارات لطلابها لزيارة المشروعات القومية وتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع فى حركة البناء والتعمير، لرفع الوعى الوطني لديهم، وإشراكهم في خطط التنمية التى تنفذها الدولة، فضلًا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية، وحب العمل لدى الطلاب، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية.



وفي نهاية الجلسة دار حوار بين رئيس الجامعة وشباب الجامعات حول مقترحات الطلاب ومبادراتهم الوطنية، حيث أدار الحوار الدكتور بليغ حمدي أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.