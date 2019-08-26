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قمة السبع.. خبير: السيسي يحمل هموم القارة السمراء.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قمة الدول السبع الكبرى في فرنسا بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي وبدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون.

وأضاف إبراهيم مصطفى في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الرئيس السيسي يحمل هموم القارة السمراء المليئة بالمشاكل التنموية.

وتابع ابراهيم مصطفى:" شعار قمة السبع هو التكافؤ والمساواة وتأسيس مبدأ الشراكة وتحقيق التنمية العادلة للقارة السمراء".

وأكمل إبراهيم مصطفى:" القارة بها مشاكل في البنية التحتية والفقر والتعليم وحل تلك المشاكل بحاجة إلى تمويل من التجمعات الاقتصادية العالمية مثل قمة السبع"، مضيفا:" مصر موقعة على اتفاقية شراكة أوروبية مع الاتحاد الأوروبي، كما نوقع على اتفاقية أخرى مع أمريكا ولدينا شركاء استراتيجيين دوليين مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي".

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