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فن

الممر يحقق إيرادات 23 ألف جنيه أمس

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:07 م
فيلم الممر
فيلم الممر
أحمد إبراهيم
يواصل فيلم الممر، المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى بين العديد من الأفلام الجديدة في دور العرض حيث حقق إيرادات أمس وصلت إلى 22 ألفًا و688 جنيهًا ليحتل المركز السادس وفقًا لما صرح به الموزع محمود الدفراوي.

وأطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني فيلم الممر في الإمارات، الأردن ولبنان، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

ويناقش فيلم الممر المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر تم تصويره على مدار 3 أشهر، وبنت شركة الإنتاج ديكوراته بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة التي يدور حولها العمل.

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