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المنظومة المثيرة للجدل.. تركيا تتسلم البطارية الثانية من صواريخ إس 400

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:01 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، خلال كلمة ألقاها بولاية أرزينجان التركية أثناء زيارته لقيادة الجيش الثالث، أن بلاده ستبدأ غدا الثلاثاء في تلقي معدات البطارية الثانية من منظومة إس 400 الروسية.

وشدد الوزير التركي على أهمية امتلاك بلاده المنظومة في ظل الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وسيبدأ شحن معدات البطارية الثانية من المنظومة "إس 400"، غدا الثلاثاء. وتعتبر المنظومة "إس-400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم.

ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى روسيا بالتزامن مع وصول البطارية الثانية من المنظومة.

وتسببت المنظومة في توتر كبير للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، بسبب إصرار تركيا على شراء المنظومة من الجانب الروسي، وهو الأمر الذي عارضته الولايات المتحدة.

وعلقت واشنطن الشراكة التركية في تصنيع المقاتلة الشبح ردا على شراء تركيا المنظومة من الجانب الروسي.

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