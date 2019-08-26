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رياضة

الهلال السعودى يخشى تكرار سيناريو 2011 أمام مواطنه الاتحاد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:58 م
صدى البلد
عمر سلامة
يخشى فريق الهلال السعودى الأول لكرة القدم عندما يواجه مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من تكرار سيناريو موسم 2011 عندما خسر الفريق الأزرق أمام نظيره الغربي في بطولتين مختلفين في أقل من شهر ودع على إثرهما المنافسة عليهما.

وكان الفريق الغربي، أقصى الهلال من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2011 بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمعهما 24 مايو2011، قبل أن يعود ويتغلب عليه في ذهاب نصف نهائي كأس الملك بثلاثة أهداف دون رد في 15 يونيو من ذات العام، ليتعادلان 1-1 في مواجهة الإياب في 19 من ذات الشهر، والتي خرج على إثرها من البطولة.

ويتكرر السيناريو بين الفريقين، عندما يتواجهان الثلاثاء، في ذهاب البطولة القارية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، قبل أن تجدد اللقاء إيابًا في 17 من سبتمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، فيما يتواجهان مرة ثالثة خلال 25 يومًا، عندما يستضيف الفريق الغربي نظيره الأزرق، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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