حقوق سوهاج تحتفل بتخريج دفعتها الأولى

شهد اليوم الدكتور أحمد عزير رئيس جامعة سوهاج حفل تخريج الدفعة الأولى لكلية الحقوق، بقاعة قناة السويس بالمقر الجديد للجامعة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد والدكتور احمد سليمان والدكتور مصطفي عبد الخالق نواب رئيس الجامعة والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق، والمقدم هشام محمد علي المستشار العسكري بالمحافظة ومحمد فوزي المستشار القانوني للجامعة واللواء حاتم صادق مدير الامن الجامعي وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام والعاملين بالكلية واولياء امور الطلاب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .



ووجه عزيز في بداية كلمته التهنئة لأسر الخريجين الذين كافحوا مع ابنائهم من أجل الوصول إلى هذا اليوم، لينطلقوا إلى خدمة وطنهم، معربًا عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لكلية الحقوق التي بدأت الدراسة بها في العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٥، والذي يدل علي حجم المجهود الضخم الذي تم بذله خلال السنوات الماضية، مقدمًا شكره للدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق والذي تحمل مسئولية إنشاء الكلية خلال فترة رئاسته للجامعة، واستطاع رغم كل الصعوبات والمشكلات اتخاذ هذا القرار، الذي نجني ثماره اليوم بتخريج الدفعة الاولي من ابنائنا الطلاب، كما وجه عزيز رسالة شكر أيضًا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية الذين بذلوا قصاري جهدهم خلال سنوات الدراسة .



وأعلن رئيس الجامعة أنه سيتم تعيين مالا يقل عن ٨ معيدين من خريجي الدفعة الأولى التي يبلغ عددها ٨٢٦ طالبا وطالبة.



ودعا الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، الطلاب في كلمته الطلاب بالالتزام بقسم المحاماة وأن يراعوا الله خلال ممارستهم المهنه، ولا ينقطعوا عن الجامعة ويكونوا في تواصل دائم مع أعضاء هيئة التدريس، وأن يستكملوا مسيرة الدراسة في الدراسات العليا والبحث المستمر، فالخبرة العملية تأتي بالعمل والاطلاع على كل ماهو جديد في مجال التخصص، موضحًا أن التعليم في تقدم مستمر، لذلك لابد من الخريج أن يحافظ على التعليم المستمر لتنمية مهاراته.



وأوضح الدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية ان ماتشهده كلية الحقوق اليوم هو نتاج جهد وعطاء غير محدود من جميع العاملين بالكلية، الذين استطاعوا ان ينتجوا جيل جديد من المحامين لخدمة الوطن، مضيفًا ان مصر تحتاج جهود أبنائها، فلابد من العمل باجتهاد منذ هذه اللحظة وهي يوم التخرج والانطلاق في سوق العمل للوصول ببلدنا للتقدم والرقي.



وخلال الحفل وجه سامح عاشور نقيب المحامين رسالة لخريجي الدفعة الأولى عبر فيديو مسجل، تم عرضه اثناء الاحتفالية اعتذر فيها على عدم تمكنه من الحضور نظرًا لظروف طارئة وخارجة عن إرادته، حيث قال "كنت أتمنى التواجد بينكم، وأعتز بميلاد تلك الدفعة، وبالتواجد وسط أبنائي طلاب كلية الحقوق فى كل مناسبة وخاصة أنه يربطنى علاقة جيدة بالدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وأحد قامات التعليم فى مصر، والدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية".



وأكد عاشور أن كلية الحقوق تقدم للمجتمع جيل من الشباب علي مستوى من الثقافة القانونية والعامة، مؤهلة للعمل فى الحقل القانونى، كمحامين وقضاة، وكذلك العمل فى عدة مجالات أخرى، وأوصى النقيب، الخريجين بالعمل فى المجال الذي يرغبون به، لأن محبة العمل هي أساس التفوق.



وفي نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة وعميد الكلية، الطلاب الأوائل و الخريجين والعاملين بالكلية.