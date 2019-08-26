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رياضة

هل يقتنص thebest.. الفيفا يمدح محمد صلاح بسبب جائزة أفضل لاعب في العالم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسماعيل محمود
مدح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وذلك على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم باللغة العربية فيديو لهدف محمد صلاح في شباك ارسنال هذا الاسبوع في الدوري الإنجليزي، معلقًا عليه: "الاستلام والانطلاق بسرعة🚀 التقنية والمهارة ثم لمسة الهداف⚽🥅"
أمور يقوم بها محمد صلاح بكل سهولة💪 النجم المصري أحد مرشحي جائزة #thebest فهل سيتوج🏆 بها الشهر المقبل؟."

يذكر أن محمد صلاح تم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2018-2019 بالإضافة لتسع لاعبين والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في مدينة ميلان الإيطالية.

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