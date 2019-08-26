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"خليها تصدي" تكشف حقيقة بيع 70 ألف سيارة خلال 6 أشهر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:57 م
سوق السيارات
سوق السيارات
عبد الخالق صلاح
قال محمد شتا المتحدث باسم حملة خليها تصدي؛ إن ما يردده تجار السيارات عن رواج السوق ليس صحيحا لأنهم يريدون أن يعطوا المواطنين إحساسا بأن مقاطعة خليها تصدي لم تنجح؛ والحديث عن بيع 70 ألف سيارة في ستة أشهر غير صحيح.

وأضاف شتا خلال برنامج «صالة التحرير»؛ والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»؛ أن الحديث عن أن حملة خليها تصدي تضر بالاقتصاد المصري كلام فارغ ليس له أساس من الصحة؛ مشيرا إلى الحملة ناجحة بدليل الهجوم من رابطة التجار والمصنعين.

وأشار شتا؛ إلي أن ما يضر بالاقتصاد القومي هو التجميع المحلي؛ لافتا الى ان الرئيس السيسي قابل وفد مرسيدس لعمل مصانع في مصر للتصدير.

ولفت الىأن مصر تبحث عن صفحة جديدة في صناعة السيارات تنعش سوق تجارة السيارات.

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