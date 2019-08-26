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حوادث

شاهد.. ضبط 25 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مطبعة بالمرج

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:00 م
كتب منسوخة ومقلدة
كتب منسوخة ومقلدة
كتب محمد صبرى
قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بحملة أمنية مكبرة استهدفت عدد من المطابع والمكتبات الكائنة في المرج بالقاهرة والتى أفادت المعلومات بقيامها بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية.

وأسفرت عن ضبط مطبعة بشارع مؤسسة الزكاة وضبط محاسب بالمطبعة وبحوزته 25530 كتابا منسوخا ومقلدا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

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