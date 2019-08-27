مطالب برلمانية بتنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للإرهابية.. نواب: استمرارهم يؤثر بالسلب على عقول الطلاب.. ويجعلهم مادة خصبة للجرائم.. ويجب محاسبة كل من يروج لفكر متطرف

وكيل صحة البرلمان تطالب بتنقية اللجان العلمية من العناصر الإخوانية

وكيل لجنة حقوق الإنسان: يجب تطهير كل مؤسسات الدولة من أصحاب الفكر الإخواني المتطرف

برلمانى يطالب باسئصال الخلايا الإرهابية من المراكز القيادية وحرمانهم من أعتلاء أى مناصب

أكد عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ضرورة تنقية مؤسسات الدول جميعا من العناصر الإخوانية، كما طالبوا القائمين على تلك المؤسسات بتطهير تلك المؤسسات سواء حكومية أو مؤسسات خاصة، وأشاروا إلى أنه يجب محاسبة كل من يظهر منه سلوك إخوانى ويجاهر بأفكاره أو يقوم بالترويج للفكر المتطرف والإفصاح عن ذلك يعاقب فورا، كما دعوا إلى ضرورة استئصال هذه الخلايا الإرهابية من المراكز القيادية وحرمانهم من اعتلاء أى مناصب قيادية، حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسى من النهوض بالبلد فكريا خلال الفترة المقبلة.فى البداية، طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير التعليم العالي، باستغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين للجماعة الإرهابية.وقالت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إنه طالب قبل ذلك بتنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر أخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.وأكدت أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم، خاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب إجراءات على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.وأكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة تنقية مؤسسات الدول جميعا من العناصر الإخوانية، كما طالبت القائمين على تلك المؤسسات بتطهير تلك المؤسسات سواء حكومية أو مؤسسات خاصة.وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يجب محاسبة كل من يظهر منه سلوك إخوانى ويجاهر بأفكاره أو يقوم بالترويج للفكر المتطرف والإفصاح عن ذلك يعاقب فورا، مؤكدة أننا لا نحاسب الناس على النوايا وبالتالى من يظهر أفكاره ويبدأ فى طرحها وترويجها يحاسب على ذلك فورا.وقال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرئيس السيسى استطاع بعد ثورة 30 يونيو أن يجعل مصر تنتهج إصلاحا سياسيا واجتماعيا يضعها على الطريق الصحيح.وأكد رياض عبد الستار، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، وجود مجموعة من العراقيل التى كانت معوقة لهذه الإصلاحات، مما يستلزم التغلب عليها من خلال استئصال كل الخلايا الإرهابية أصحاب الفكر المتطرف التى تنتمى لجماعة الإخوان الموجودة فى المواقع المتميزة فى كل الوزارات.وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن هذه الخلايا الإرهابية تعيق التقدم فى البلد، وتعتبر مثل السرطان، مشيرا إلى أن هذه الجماعة الإرهابية تريد أن تعود لتحكم مصر بنظام الفاشية الدينية.وطالب باستئصال هذه الخلايا الإرهابية من المراكز القيادية وحرمانهم من اعتلاء أى مناصب قيادية، حتى يتمكن الرئيس السيسى من النهوض بالبلد فكريا خلال الفترة المقبلة.