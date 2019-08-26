منة شعبان تفوز بفضية فوق ٦٨ كجم في الكاراتيه بـ الألعاب الأفريقية

حصلت بطلة مصر للكاراتيه منة شعبان على الميدالية الفضية لوزن فوق ٦٨ كجم في لعبة الكاراتيه ضمن المنافسات المقامة حاليا بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب.



وواجهت منة شعبان في نهائي وزن فوق ٦٨ كجم، منافستها التونسية شاهيناز جامع على صالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.



ونجحت لاعبة تونس في الفوز بنتيجة المباراة لصالحها في النهاية بنتيجة ٣-٢، لتكتفي لاعبة مصر بالفضية.



وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب ٤ فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات، وعبد الله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، وفريال أشرف وزن ٤٩ كجم، بجانب ذهبيتين عن طريق مالك سلامة وزن ٦٠ كجم، وياسمين حمدي في وزن ٥٥ كجم.