الداخلية تحبط محاولة تهريب خمسة ملايين قطعة ألعاب نارية.. فيديو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى احباط محاولة تهريب "خمسة ملايين" قطعة ألعاب نارية إلى داخل البلاد، استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم فى شتى صورها وخاصةً جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى الشركات - الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة - العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، بإستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن (مستلزمات تصنيع كراسى) داخل إحدى الحاويات – على غير الواقع والحقيقة – وأنها تحوى بداخلها على أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث والجهات المعنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد "5,000,000" خمسة ملايين قطعة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت حوالى 15 طن).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



