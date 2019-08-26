ننشر تفاصيل تطبيقات أسعار الفائدة بالبنوك بعد قرار السياسات النقدية

قامت مجموعة من البنوك العاملة بالسوق المصري بتفعيل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بقرار من لجنة السياسيات النقدية نهاية الأسبوع الماضي، لتقوم بتخفيض أسعار العائد علي منتجاتها المصرفية بمتوسط 1 حتي 1.5% وخصوصا علي شهادات العائد الثابت.



يرصد "صدي البلد" أسعار الفائدة المعدلة ببعض البنوك والتي شملت بنوك " الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، التعمير والإسكان، المصرف المتحد".

البنك الأهلي والذي كان من أوائل البنوك التي خفضت أسعار العائد علي الشهادات وبعض المنتجات المصرفية منذ الخميس الماضي غير انها فعلت القرار اعتبارا من أمس، لتقوم بتخفيض قدره1% و 1.25% علي أسعار الفائدة، شملت الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من 13% إلي 12% ، والشهادة البلاتينية ذات الربع سنوي من 15.25% لتصبح 14.25%، و شهادة الثلاث سنوات من 15% إلي 14% و النصف سنوية من 11% لـ9.75% .



وخفض بنك مصر أيضا عائد الفائدة بنسبة 1% علي الشهادات لتصل الشهادة المتزايدة ذات العائد الشهري من 14.413% لـ 13.413% و القمة لمدة 3 سنوات من 15% لـ14%، و شهادة العائد الشهري الثابت لمدة 5 سنوات من 11.5% لـ10.5% ونظيرتها ذات 7 سنوات من 12% لـ11%.



كما وصل سعر العائد في المصرف المتحد إلي تخفيض نسبته تراوح بين 1% و 1.5% ، شملت الشهادات الماسية الثلاثية الربع سنوية من 13% إلي 12%، و الذهبية لنفس الفترة بنسبة 12% إلي 10.5%، و حساب التوفير العادي من 10% إلي 7.25%، و شهادة الـ5 سنوات ذات العائد الشهري من 12 إلي 10.5%، وحساب التوفير الاستثماري من 9.5% إلي 8% و الحساب التوفيري الإسلامي من 8.25% إلي 7.25%.



وفي بنك التعمير والاسكان تم تخفيض أسعار الفائدة علي الشهادات بنسبة بلغت 1.25%، لتصبح الشهادات بالعملة المحلية الشهرية بنسبة 8.5% بعد أن كانت 9.5% و لمدة 3 شهور بنسبة 8.75% بعد أن كانت 10%، ولمدة 6 شهور لـ 9.25% بعد أن كانت 10.25% و لمدة سنة من 11% لـ9.75%.