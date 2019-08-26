تعرف على الرسوم الجمركية للسيارات الواردة بالمطارات

أكد مدير عام جمارك السيارات القاهرة سابقًا، أسامة سامي الخبير الجمركي، أن الرسوم الجمركية والضريبية علي السيارات ثابتة سواء وردت السيارة عن طريق المنافذ الجمركية البحرية أو الطيران بمطارات المختلفة.





وأشار مدير عام جمارك السيارات القاهرة سابقًا، إلى أنه في حال ورود السيارة عن طريق الطيران الجوي بأحد المطارات يضاف إليها رسوم النولون الجوي.





وأوضح مدير عام جمارك السيارات القاهرة سابقًا، أنه تختلف هذه الرسوم من بلد لأخرى حسب المبلغ المقرر وتقوم شركة الطيران بتحديد هذه الرسوم.





وبالنسبة إلى زمن رحلة وصول السيارات فقال مدير عام جمارك السيارات القاهرة سابقًا إ ن مواعيد الإفراج عن السيارة لا تختلف سواء إن جاءت عن طريق المنافذ الجمركية البحرية أو الجوية بنفس الإجراءات.



