متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن حملة "خليها تصدي" ليس لها تأثير على أرض الواقع؛ بدليل عدم وجود سيارات 2019 في الأسواق لأنها بيعت، منوهًا بأن أسعار السيارات تأثرت بالحملة في شهرين فقط هما شهر يناير وفبراير.





وأضاف اللواء عبد السلام عبد الجواد خلال برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، «إحنا كتجار بنقول عن شهر يناير، شهر ينايم، والسوق كده كده نايم فيه»، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات عادلة جدًا وهناك سيارات تباع بـ 130 ألف جنيه.





ومن جانبه طالب محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، خلال البرنامج أيضًا، المصريين بعدم شراء السيارات خلال الفترة القادمة، قائلًا «أسعار السيارات ستنخفض بشكل كبير الفترة القادمة لعدة أسباب».





وعلل المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، تصريحاته، بأن سعر الفائدة انخفض لـ 1.5% مما يجعل تكلفة صناعة السيارات أقل، وبالتالي سوف ينخفض سعر السيارات، علاوة على أن السيارات ذلك المنتج التركي ستصبح زيرو جمارك خلال شهور.





وأشار المتحدث باسم حملة "خليها تصدي" إلى أن افتتاح مصنع جديد بالمغرب وسوف يصدر لـ 80 سوقًا منها السوق المصرية، وسوف تكون أرخص من السيارات القادمة من أوروبا، إضافة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بالسيارات الكهربائية والغاز، وسوف تنخفض أسعار السيارات لهذه الأسباب.