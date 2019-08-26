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مرأة

متى يحدث الإجهاض عند الحوامل .. ونصائح لتجنب حدوثه

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:46 م
الاجهاض عند الحوامل
الاجهاض عند الحوامل
آية التيجي
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن 15 ٪ من حالات الحمل قد تصاب بالإجهاض في الفترة ما بين 4-20 أسبوعًا من الحمل، واحتمال الإجهاض كبير نسبيًا بشكل عام، ولكن عادة ما يحدث الإجهاض في أول أسبوعين وينظر إليه على أنه تأخر في الدورة الشهرية.

وقال الملا أن أهم النصائح للوقاية من الإجهاض تبدأ من المحافظة على نمط حياة صحي يتم فيه الحصول على التغذية السليمة والصحية والمتوازنة ، والامتناع عن التدخين بما في ذلك التدخين السلبي ، وتجنب فحوصات الأشعة السينية والمقطعية ، وتجنب تناول الأدوية والمكملات الغذائية التي لا حاجه لها.

وأوضح الملا أنه كما يجب الحفاظ على إضافة فيتامينات B وخاصة فيتامين B9 على أساس يومي، ويوصى في كثير من الأحيان بإضافة فيتامين E وغيره من الفيتامينات بحسب الحالة المحددة ، والحصول على خلطة الفيتامينات المعدة للنساء الحوامل واوميغا 3 ، وإجراء اختبارات الدم وإضافة المكملات الغذائية إذا لزم الأمر بناء على نتائج الاختبارات.

وأشار الملا في ببان صرح به اليوم، الى أنه يجب تجنب أنواع النشاط البدني المحظورة على الحامل ، ويجب تجنب استخدام الأعشاب الطبية والزيوت العطرية التي يحظر استخدامها أثناء الحمل ، وينصح بتجنب الاختبارات غير الضرورية من جهة، والتي تزيد من خطر حدوث الإجهاض .

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