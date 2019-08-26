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الديهي: أمريكا تحاول حماية مصالحها بالمنطقة وتبحث عن أمن إسرائيل .. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:42 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن هناك توافقا بين الجانب المصري والأمريكي في أكثر من قضية، مشيرا إلى وجود تباين في وجهات النظر فيما يخص بعض القضايا كالقضية الفلسطينية.

وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم خلال تغطية خاصة لختام قمة الدول السبع في فرنسا، أن مصر أكدت أنه لا مستقبل للإسلام السياسي في أى دولة أو تواجد ميليشيات مشيرا أن مصر أكدت على وحدة الأراضي السورية والليبية.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحمي مصالحها بالمنطقة سواء قناه السويس وحرية العبور من خلالها وإمدادات النفط من الشرق إلى الغرب.

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أمن إسرائيل بينما مصر تبحث عن الإستقرار الحقيقي بالمنطقة من خلال حل القضية الفلسطينية.

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