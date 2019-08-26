مجلس الوزراء يعلن عن توفير 8 آلاف فرصة عمل .. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وقعت عقود إقامة 4 مناطق تجارية جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار؛ وسوف توفر 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



أضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»؛ مع الإعلامية مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه أيضا تم توقع عقود مع شركة هندية تدعى اللولو والتي سوف تقدم سلعا للمواطنين بأسعار تنافسية.



وأشار سعد الى أن شركة اللولو عبارة عن سلسلة محلات تجارية منتشرة حول العالم خاصة في منطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أن السلسلة التجارية ستكون في مناطق العبور و6 أكتوبر.



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من ناحية ومجموعة "اللولو" الإماراتية العالمية من ناحية أخرى، بمقتضاها تضخ الأخيرة استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء 4 مراكز تجارية كبرى "هايبر ماركت" فى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور.



وعقب توقيع الاتفاقية، أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته وتقديره لأطراف الاتفاق لسرعة انجاز بنود البروتوكول الموقع منذ ستة أشهر فقط، والذي أصبح اليوم حقيقة بتوقيع العقود الفعلية لإقامة 4 أسواق تجارية كبرى "هايبر ماركت" في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور.



أوضح وزير التموين أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يتم بناء المشروعات الأربعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، خلال 12 شهرًا على أن تقوم شركة اللولو بالإدارة والتشغيل خلال مدة من 3 – 6 شهور من تاريخ انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من عملية إنشاء البنية الأساسية.



وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي تعتزم مجموعة "اللولو" العالمية إقامتها في مصر تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة حيث تولي القيادة السياسية لملف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، علاوةً على أنها على أتم الاستعداد لتذليل أية عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات، وأن رئاسة مجلس الوزراء كلّفت بتقديم التسهيل اللازم لإقامة مشروعات السلسلة العالمية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، لتقديم السلع بأسعار مخفضة وتنافسية.



ولفت إلى أن استثمارات مجموعة اللولو العالمية في مصر تفتح شهية مستثمرين جدد لإقامة مشروعات جديدة، وهي فرصة جيدة للحكومة للحديث مع شركات عالمية حول مشروعات مماثلة، في ضوء ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإتاحة مناخ استثماري جاذب.