أسر أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية: ربيناهم على أن يصبحوا أبطالا.. فيديو

قال إيهاب فاروق، والد ميسون الحاصلة على ذهبية التايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية، إن ابنته بدأت ممارسة رياضة التايكوندو منذ 11 عاما.



وأضاف إيهاب فاروق في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" ابنتي التحق بمنتخب الناشئين وتعتبر أول فتاة تصل إلى تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في الناشئين"، مضيفا:" أعطيت للرياضة الأولوية وربيت أبنائي على أن يصبحوا أبطالا".



ومن جانبها قالت نهلة عارف والدة على خلف الحاصل على ذهبية السباحة في دورة الألعاب الأفريقية، إن ابنها لاعب في النادي الأهلي في السباحة، وحصد ميداليات ذهبية كثيرة.



وتابعت نهلة عارف:" كنت أرغب في أن يحترف أبني لـ رياضة السباحة ولا تكون مجرد ممارسة للسباحة في النادي فقط".

