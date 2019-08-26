فرح أحمد تحقق ذهبية الجمباز العام بـ الألعاب الإفريقية وفرح سيد تحصد الفضية

حققت فرح أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الجمباز فردي عام بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



وجاءت في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية اللاعبة المصرية فرح سيد ليتفوق الجمباز المصري في الفردي العام ويحقق الذهبية والفضية.



كما حقق فريق السيدات في الجمباز الميدالية الذهبية لفرق العام سيدات.