النقيب يناشد الرئيس دعم مؤتمر فتح آفاق تصدير الدواء البيطرى لإفريقيا

أعلن الدكتور خالد العامرى – نقيب الاطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب – دعمه لمبادرة مصر فى قلب أفريقيا والمؤتمر العربى الأفريقى الأول لفتح آفاق التصدير لإفريقيا والذى يسعى لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف لأفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة فرصة كبيرة للشركات المصرية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل، والتعليم البيطرى فى مصر له تاريخ وتخرج منها كثير من الاطباء البيطريين العرب والافارقة ولهم تأثيرا كبيرا فى بلدهم تجاه مصر.



اكد العامرى ان مصر لديها صناعة كبيرة للدواء البيطرى واضافات الاعلاف والاعلاف ورائدة فى ذلك ويجب فتح كل القنوات للتصدير لافريقيا، ومثل هذه المبادرة والمؤتمر هو باب كبير للدخول لافريقيا، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعم السياسى لمبادرة مصر فى قلب افريقيا والمؤتمر المنبثق عنها المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا.



اوضح العامرى انه يجب الاهتمام بالتسجيل الموحد وتدشين مكان لتقديم ملفات التسجيل فى مصر والدول العربية والافريقية والاهتمام بتسجيل ctd لتسهيل التصدير، وسيكون للدواء البيطرى تأثيرا سياسيا واجتماعيا فى اعماق افريقيا ومصر لديها مكانة كبيرة لدى دول افريقيا.



اختتم العامرى بالاعلان عن دعم نقابة الاطباء البيطريين لمبادرة مصر فى قلب افريقيا ومؤتمرها العربى الافريقى الاول لفتح افاق التصدير لافريقيا وكل المبادرات التى تسيرعلى نفس النهج.





