شاهد.. العثور على قنبلة بالقرب من شاطئ برشلونة

أجلت السلطات الإسبانية مصطافي أحد الشواطئ بمدينة برشلونة، بعد العثور على قنبلة في البحر تعود إلى الحرب الأهلية الإسبانية.

وأعلنت السلطات الإسبانية حالة التأهب وقامت بتطهير وتطويق شاطئ "سان سباستيا"، إثر تلقي بلاغات تفيد بوجود جهاز متفجر مجهول في البحر بالقرب من الشاطئ المزدحم وذلك وفقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".



