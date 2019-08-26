شاهد.. العثور على قنبلة بالقرب من شاطئ برشلونة

أجلت السلطات الإسبانية مصطافي أحد الشواطئ بمدينة برشلونة، بعد العثور على قنبلة في البحر تعود إلى الحرب الأهلية الإسبانية.
وأعلنت السلطات الإسبانية حالة التأهب وقامت بتطهير وتطويق شاطئ "سان سباستيا"، إثر تلقي بلاغات تفيد بوجود جهاز متفجر مجهول في البحر بالقرب من الشاطئ المزدحم وذلك وفقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".
وقال مدير الأمن بالمدينة، ألبرت باتل، إنه تم العثور على قنبلة قديمة، يعود تاريخها إلى حرب 1936 - 1939، على بعد حوالي 25 مترًا من الشاطئ، ملقاة على بعد 3 أمتار من المياه، وبلغ طول القنبلة 1.1 متر، وعرضه 80 سنتيمترًا.