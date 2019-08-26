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أحمد موسى يقدم على مسئوليتي من اليابان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:33 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
يقدم الإعلامي أحمد موسى اليوم حلقة خاصة من دولة اليابان ببرنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد».

ويستعرض تصريحات الرئيس عبد الفتاح ونظريات دونالد ترامب بالقمة الصناعية بفرنسا؛ كما سيتحدث عن مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية «قمة تكاد».

يقدم الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسؤليتي من السبت إلى الاربعاء الثامنة مساء على فضائية «صدى البلد».



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