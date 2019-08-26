خالد العامري: قبول دفعة كاملة من الأفارقة على هامش المؤتمر العربى الأفريقى الأول

أعلن الدكتور خالد العامرى نقيب الاطباء البيطريين، ورئيس اتحاد الاطباء البيطريين العرب، عن قبول دفعة كاملة من الوافدين الافارقة فى كلية طب بيطرى جامعة القاهرة، على هامش المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا، والذى يسعى لتصدير الادوية البيطرية واضافات الاعلاف والاعلاف لأفريقيا، لدراسة الطب البيطرى لمدة خمس سنوات والعودة الي بلادهم ليكون مرتبطين بمصر وقطاع الدواء البيطرى لدعم التواصل وتنمية مكانة مصر فى افريقيا.



إضافة الي كونهم سفراء لنا سواء فى استيراد الدواء البيطرى والمنتجات البيطرية، ومساعدة الدول الافريقية وتنميتها ، كما ستقوم الكلية بعمل زيارات للطلاب الافارقة للمصانع وكل ما يخص العلم البيطرى وتطبيقاته فى كل مناحى الحياة، فمصر تفتح ذراعيها لأفريقيا.



وأكد العامري، علي ضرورة مساعدة الوزارات المختصة مثل الصحة والخارجية للوقوف مع هذه المبادرة والمؤتمر، ويجب ان يكون هناك تبادل مع دول افريقيا فى مجال الطب البيطرى والدواء البيطرى وفتح الاسواق فى افريقيا له تأثير ايجابى للنهوض بافريقيا والتواصل مع افريقيا وهو التوجه الرئاسى والسياسى فى مصر.



وأشار نقيب البيطريين، الى ان القارة الافريقية لديها موارد طبيعية وبشرية كبيرة وغير مستغلة ويجب ان نستفيد منها نحن ابناء القارة ومثل هذه المؤتمرات تدعم هذه الفكرة، ويجب ان يكون هناك تواصل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة مع السفارات والشركات الافريقية، فالدواء المصرى متميز للغاية وتمتلك مصر خبرة طويلة.

