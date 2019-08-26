ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على أهمية وجود الطاقة في حياتنا.. وتأثيرها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:42 م
اهمية وجود الطاقة
اهمية وجود الطاقة في اجسامنا
آية التيجي
كثيرون يتساءلون على ما هي أهمية الطاقة ؟ أو ما هي الطاقة؟ وأحيانا هناك من يستنكرون وجود الطاقة في حياتنا من الأساس، ولكن الطاقة متعمقة كثيرًا في حياتنا، هذا ما أكده استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان.

وأوضح شعبان أن كل حياتنا ما هى إلا طاقة فأفكارنا السريعة طاقة عالية بمراكز التفكير بالرأس، وزيادة نشاط الغدد أو خمولها بسبب الطاقة فيها.

وأشار شعبان إلى أن حرارة الجسم العالية أو القليلة هي طاقة في الأساس، وكذلك حرارة الرأس العالية عن باقي الجسم، وأيضا التعاملات ما هي إلا طاقة فنجد رد الفعل العدائي أو الهادي هو في الأساس طاقة عالية وطاقة منخفضة، وجميع اختيارات الإنسان ليست فقط للون الملابس ولكن أيضا لألفاظ معينة وكلمات محددة ما هي إلا طاقة.

كما أن تحركات يدك في لغة جسدك إذا كانت قوية أو هادئة، وحركات الذراعين للأعلى أو الأسفل كلها طاقه، وشخصيتك ما هي إلا طاقة وتتغير شخصيتك مع تغير الطاقة. 

وشدد في نهاية حديثه على أنه من الضروري أن نقيس على ذلك كل شىء فى الحياة ، كل شىء طاقة وكيفية التحكم والتغيير هو في تغيير هذا النمط الطاقي، لذا لا يمكن أن نستنكر وجود الطاقة في حياتنا ومدى أهميتها وتأثيرها.

ترشيحاتنا

أمير مرتضي يقرر تأجيل ملف التجديد لـ ثلاثي فريق الزمالك

هل سيظهر تامر أمين على الشاشة اليوم .. نقيب الإعلاميين يجيب

فيديوجراف | منع تامر أمين من الظهور الإعلامي

من اليابان .. أحمد موسى يكشف كواليس لقاء السيسي وترامب بفرنسا

جمرك خيالي لـ باجيرو موديل 2018

رئيس الإنقاذ البحري: فرضنا رسوما على زيارة الدلافين فهربت من مكانها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها