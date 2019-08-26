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تفاصيل طعن وكيل العلميين على القرار السلبي بعقد الجمعية العمومية في 30 أغسطس

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:17 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أقام كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل النقابة العامة للعلميين والدكتورة أميرة الحسيني عضو مجلس النقابة العامة دعوة قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور السيد عبدالستار المليجي مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.

وقد صدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونية بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل.

واضاف ابوعميرة خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ،أن مجلس النقابة والعلميين جميعا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام بلطجة النقيب الإخواني السابق الذي ظل يعادي الدولة علي مر السنين ويجدد معاداته اليوم العلميين ومجلس النقابة بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها ١٢/٤/٢٠١٩.

وأن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون وقضاءه المشرف وحريص علي اتخاذ المسلك القانوني والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.
تفاصيل طعن وكيل العلميين على القرار السلبي بعقد الجمعية العمومية في 30 أغسطس
تفاصيل طعن وكيل العلميين على القرار السلبي بعقد الجمعية العمومية في 30 أغسطس
تفاصيل طعن وكيل العلميين على القرار السلبي بعقد الجمعية العمومية في 30 أغسطس

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