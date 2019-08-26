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ديني

خالد الجندي: يمكن أن تجد عالما فاجرا.. ومؤمنا لا يعرف شيئا عن العلم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:28 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرقًا بين التقوى والإيمان من ناحية والعلم من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تجد عالمًا فاسقًا، وتجد رجلا تقيًا مؤمنًا لا يعرف شيئًا عن العلم.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «هناك خطأ لدى بعض الناس عندما يربطون بين العلم والإيمان، وهما غير متلازمين».

وتابع: «ممكن تلاقى عالم فاجر فاسق، وممكن تلاقى رجل غلبان فى الشارع بياع بليلة بس كله تقوى وإيمان».

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