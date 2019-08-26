محمد الباز: مصر تستعيد دورها وثقلها الإقليمي.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الدولة المصرية تستعيد دورها وثقلها الإقليمي.



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الرئيس السيسي يقوم بنشاط مكثف سواء داخل مصر أو خارجها.



وأشار الإعلامي محمد الباز" إلى أن مصر تتحدث بصوت القارة الإفريقية بأكملها في المحافل الدولية.



وأوضح أن الكثير تسائل خلال السنوات الماضية عن دور الدولة المصرية وغيابها عن الساحة الدولية، مؤكدا أن مصر حاليا تستعيد دورها الإفريقي بتزعمها القارة الإفريقية.





