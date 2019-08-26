نيسان موتور إيجيبت تحقق أعلى مبيعات خلال يوليو

تعتبر نيسان موتور ايجيبت أحد أكبر الشركات العالمية التي تستثمر في مجال السيارات في السوق المصرية، وتمتلك الشركة ثالث أكبر حصة سوقية في مجال السيارات في مصر بحصة تتعدى 12% و ذلك حسب تقرير الأميك يونيو 2019 ، وكنتيجة للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة لتقديم أفضل العروض والخدمات، تمكنت نيسان من تحقيق أعلى مبيعات للشركة منذ بدء عام 2019 في شهر يوليو الماضي، حيث نجحت الشركة في بيع 2247 سيارة خلال شهر يوليو، نتيجة لتضافر المجهودات الكبيرة التي تبذلها كافة القطاعات في نيسان موتور إيجيبت بما في ذلك أقسام المبيعات والتسويق.



وأجرت الشركة العديد من الدراسات للوصول لكل المتغيرات التي تطرأ على السوق المصرية للسيارات، وتعتمد الشركة على المعلومات التي تحصل عليها من خلال أراء العملاء في مصر والفهم التام لكافة احتياجاتهم، للوصول لأعلى معدلات رضاء العملاء عن كل الخدمات والعروض التي تقدمها نيسان لعملائها في مصر.



كذلك تم تقديم عدد من الحملات الإعلانية و العروض أخرها في شهر يوليو والتي كان لها تأثيرًا كبيرًا في زيادة مبيعات الشركة والاستمرار في المكانة الرائدة التي وصلت لها نيسان في السوق المصري.



وتربعت كذلك السيارة السيدان العائلية، نيسان صني، على قمة مبيعات فئتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر يوليو ، حيث وصلت إلى أكثر من 37% من مبيعات السيارات السيدان في فئتها حتي نهاية شهر يونيو حسب تقرير الأميك .



وتتمتع نيسان صني بالعديد من المميزات مثل الرحابة والراحة بالإضافة لسعرها التنافسي وهي السيارة السيدان العائلية المفضلة لدى قطاع الكثير من العملاء في مصر، و تم تجهيزها بعدد من التقنيات المتطورة مثل تقنية المفتاح الذكي وزر التشغيل، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وميزات السلامة كمانع الانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD وفرامل الطوارئ المساعدة Brake Assist وتعمل نيسان صني بمحرك ذات أربعة اسطوانات يقوم بتوليد 108 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، 134 من عزم الدوران عند 4000 لفة في الدقيقة مما جعلها أكثر السيارت مبيعا في فئتها.



هذا و تم بيع أكثر من 55.000 وحدة منذ بداية إنتاج الشكل الجديد في عام 2015 حتى الآن.



وتتبع نيسان موتور إيجيبت خطة استثمارات طويلة الأمد في مصر، حيث تهدف الشركة إلى تطوير صناعة السيارات المجمعة محليًا، والعمل على زيادة إنتاجية تلك الفئة من السيارات التي حققت نجاحًا ملحوظًا في السوق المصري خلال السنوات الماضية.