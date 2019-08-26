ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب خدعة لـ شيرين عبد الوهاب تحصد 1.9 مليون مشاهدة.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:36 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سعيد فراج
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة "الحب خدعة" والتى قدمتها باللون الخليجي.

وحققت أغنية شيرين عبد الوهاب الحب خدعة، ما يزيد على مليون و908 ألف مشاهدة بعد طرحها بخمسة أيام لتحتل المرتبة الـ 38 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة.

أغنية شيرين عبد الوهاب الحب خدعة من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي، مكس وماستر: م. امير محروس.

يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب تطرح الحب خدعة بالخليجي .. فيديو

نشرة الفن والفنانين .. شيرين عبد الوهاب تطرح الحب خدعة .. وظهور فضل شاكر .. والفيل الازرق يتصدر

تتواجد بالاعلى مشاهدة .. الحب خدعة تتجاوز المليون مشاهدة

الحب خدعة لـ شيرين عبد الوهاب تحصد 1.6 مليون مشاهدة.. فيديو

خلال 5 أيام.. الحب خدعة لـ شيرين عبد الوهاب تحصد 1.7 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

حفظ البلاغ وإغلاق الملف..تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن التحقيق معه

أضرار أدوية الريجيم.. أمراض الكلى والقلب أبرزها

ننشر كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك

كشف تفاصيل العثور على فتاة سعودية بعد 12 يوما من اختطافها في تركيا

شاهد.. سقوط طائرة حربية إسبانية ومقتل قائدها

علاج وجع الثدي قبل الدورة الشهرية.. و4 أعراض خطيرة تحتاج لطبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها