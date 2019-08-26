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رياضة

ناصر الفكرية يضم 3 صفقات استعدادا للقسم الثالث

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:29 م
ناصر الفكرية يضم
ناصر الفكرية يضم 3 صفقات
مالك خالد
تمكن فريق ناصر الفكرية من ضم ثلاثة لاعبين جدد لدعم صفوفه خلال الفترة المقبلة من القسم الثالث.

ونجحت جهود لجنة الكرة بنادي ناصر الفكرية بقيادة جمال عبدالرحمن، فى التعاقد مع محمد إبراهيم تريكة مهاجم شبان قنا وضم ثنائى مركز شباب ناصر ملوي أنور أمين الظهير الأيسر ومحمود مجاهد لاعب الوسط.

ووقع الثلاثي على عقود الانضمام لناصر الفكرية لمدة موسمين فى صفقات انتقال حر بعد رحيلهم عن أنديتهم.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة سيد حسين لدعم بعض خطوط الفريق بشكل جيد استعدادا لدوري القسم الثالث.

وسبق للثنائى محمد أبوتريكة ومحمود مجاهد اللعب لصفوف ناصر الفكرية، وساهموا فى صعود الفريق من قبل للممتاز "ب".

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